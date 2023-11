Acht Städte haben einen besonderen Bedarf an Spenderblut - Gesundheitsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit heute, dem 20. November, herrscht in der gesamten Ukraine ein Mangel an Blutspendern. Am größten ist der Mangel an Blutspendern jedoch in acht Städten, berichtet der Pressedienst des Gesundheitsministeriums.

Diese Woche werden vor allem Blutspender dieser Gruppen benötigt:

Winnyzja: alle Blutgruppen;

Kiew, Blutspendezentrum der Stadt Kiew: alle Blutgruppen;

Odessa – Obl. Transfusionsstation: alle Blutgruppen;

Dnipro: alle Blutgruppen;

Cherson: alle Blutgruppen;

Saporischschja: 1-, 2-, 3-, 4-;

Mykolajiw: alle Blutgruppen;

Kropywnyzkyj: alle Blutgruppen;

Charkiw: alle Blutgruppen;

Lwiw: 1-, 2-, 3-, 4-;

Tschernihiw: 2+, 3+;

Iwano-Frankiwsk: 1-, 3-, 4-;

Riwne: 1-, 2-, 3-, 4-.

„Der Bedarf an Blutkonserven ist dynamisch und ändert sich jeden Tag, je nach den Umständen“, so das Gesundheitsministerium.