Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein russischer Informant, der Artilleriestellungen der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Awdijiwka „verraten“ hat, ist zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Dies berichtete am Mittwoch, den 13. März, der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

Es wird berichtet, dass auf Anweisung des feindlichen Handlangers Eindringlinge geplant hatten, die Kampfpositionen der ukrainischen Truppen anzugreifen, aber Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine arbeiteten vorzeitig und nahmen den feindlichen Agenten im Sommer 2023 fest, als er in der Nähe der Einrichtung der Verteidigungskräfte zusätzliche Aufklärungsarbeit leistete.

In Anbetracht der Kooperation bei den Ermittlungen verhängte das Gericht gegen den russischen Informanten nicht die im Artikel des Strafgesetzbuches vorgesehene Höchststrafe.

„Den Ermittlungen zufolge wurde ein arbeitsloser Einwohner von Pokrowsk, den der russische Militärgeheimdienst im Frühjahr 2023 aus der Ferne in die Zusammenarbeit einbezogen hatte, verurteilt. In das Blickfeld des Angreifers geriet er wegen seiner anti-ukrainischen Aktivität in dem verbotenen sozialen Netzwerk Odnoklassniki“, heißt es in der Nachricht.