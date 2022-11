Alle Blöcke in drei Kernkraftwerken wurden abgeschaltet - Energoatom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Alle Blöcke in den Kernkraftwerken Riwne, Pivdennoukraine und Chmelnyzkyj wurden aufgrund eines Frequenzabfalls im ukrainischen Stromnetz nach einem weiteren russischen Raketenangriff abgeschaltet. Dies teilte NAEC Energoatom am Mittwoch, 23. November, mit.

„In den Kernkraftwerken Riwne, Pivdennoukraine und Chmelnyzkyj wurde ein Notfallschutz ausgelöst, der zur automatischen Abschaltung aller Blöcke führte. Sie arbeiten im Auslegungsmodus, ohne in das Stromsystem einzuspeisen“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Strahlungshintergrund an den KKW-Standorten und in der Umgebung nicht verändert hat. Alle Indikatoren sind normal.

Aufgrund des Frequenzabfalls wurde auch die Versorgung des Eigenbedarfs des KKW Saporischschja aus dem Stromnetz eingestellt. Das Kraftwerk schaltete in den vollständigen Blackout-Modus. Alle Dieselgeneratoren sind in Betrieb. Der Strahlungshintergrund am Standort des ZNPP ist weiterhin normal.

„Sobald sich der Betrieb des Stromnetzes normalisiert hat, wird die Stromerzeugung aus dem Kraftwerk wieder aufgenommen“, versicherte Enerhoatom.

Zuvor war berichtet worden, dass die Blöcke der beiden Kernkraftwerke Chmelnyzkyj und Pivdenno-Ukrainian ihren Betrieb eingestellt hatten.