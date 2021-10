Alle Intensivstationen sind ausgelastet: Bukowina goes remote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Wiederbelebungsstationen aller Einrichtungen in Czernowitz, in denen Patienten mit einer Infektion durch das Coronavirus COVID-19 behandelt werden, sind zu 100 Prozent belegt. Dies teilte die regionale Staatsverwaltung von Czernowitz nach einer Sitzung der regionalen Kommission für TES und Notfälle am 31. Oktober mit.

Auch in den Abteilungen der medizinischen Einrichtungen der Stadt gibt es viele Patienten. Die höchsten Raten finden sich in den städtischen Krankenhäusern Nr. 4 und Nr. 3 – 100 bzw. 93 Prozent.

„In den letzten 24 Stunden, am 30. Oktober, wurden 169 Menschen in der Region ins Krankenhaus eingeliefert. Wir haben schon früher so hohe Zahlen gehabt, aber nicht an einem Wochenende, eine sehr hohe Zahl für einen Samstag. Die Zahl der tödlich verlaufenden Fälle lag bei 16“, sagte der Direktor der Gesundheitsabteilung der staatlichen Regionalverwaltung von Czernowitz, Oleg Tschernyj.

Die Kommission hat beschlossen, dass ab dem 1. November alle Schulen und außerschulischen Einrichtungen aller Eigentumsformen in der Region Czernowitz auf Fernunterricht umgestellt werden. Er bezieht sich auch auf Kunst- und Sporteinrichtungen.

Die Einhaltung dieser Anforderungen wird von speziellen Arbeitsgruppen überprüft. Zuwiderhandelnde werden nach den geltenden Rechtsvorschriften zur Rechenschaft gezogen, so die regionale Landesverwaltung.

Die Region Czernowitz befindet sich jetzt in der orangen Zone der Seuchengefahr. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird die Zahl der Krankenhausaufenthalte in der Region überschritten.

Ab heute befinden sich 15 Oblaste in der roten Zone: Dnipropetrowsk, Donezk, Schytomyr, Saporischschja, Iwano-Frankiwsk, Kiew, Luhansk, Lemberg, Mykolajiw, Odessa, Riwne, Sümy, Cherson, Chmelnyzkyj und Tschernihiw…