Angriff auf Charkiw: Der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Charkiw berichtet über die Situation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Charkiw, Oleh Sinehubov, erklärte auf Facebook, dass russische Truppen die Verteidigungsstellungen von Charkiw während des 1. März ständig mit Flugzeugen, Raketenartillerie und Handfeuerwaffen beschossen hätten.

Am Nachmittag griffen mechanisierte Einheiten des Feindes den nordöstlichen und nördlichen Teil der Stadt an.

„Alle Angriffe wurden abgewehrt, der russische Feind erlitt erhebliche Verluste, allein mehr als 40 Fahrzeuge, und die Stellungen wurden gehalten“, betonte Sinegubov

Einheiten der Verteidigung, der Nationalen Polizei und der ukrainischen Streitkräfte bekämpften Sabotage- und Aufklärungsgruppen des Feindes, von denen eine ein Militärkrankenhaus angriff, als sie versuchte, die Stadt zu verlassen.

„Alle DRGs sind eliminiert worden. Ein feindliches Flugzeug wurde zerstört, der Pilot erschoss sich nach dem Schleudersitz“, so der Leiter der OGA.

Darüber hinaus griff die russische SU 25 in der Nacht Tschugujew (Baschkirowka und Flugplatz) und Charkiw (CHP 5, Panzerschule am Poltawa-Weg, Schlafsaal am Klotschkowskaja) an.

Es wird festgestellt, dass das Feuer infolge des Luftangriffs noch immer gelöscht wird, während die Detonation der Granaten im Gange ist.

Sinegubov sprach auch über die humanitäre Lage in der Stadt. Ihm zufolge kamen am 1. März 12 Lastwagen mit Lebensmitteln und Trinkwasser in die Stadt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bei den feindlichen Angriffen 21 Menschen getötet und 112 verletzt. Die Zahlen werden aktualisiert.

Ein Video über die Folgen des Angriffs auf Charkiw ist aufgetaucht.