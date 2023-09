Angriff auf Krywyj Rih: Die regionale Militärverwaltung hat Einzelheiten bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Morgen des 26. September eines der Unternehmen in Krywyj Rih getroffen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk Sergey Lyssak in Telegram.

„Der Morgen begann mit einer Explosion in Krywyj Rih. die „Ankunft“ erfolgte auf einem der Unternehmen der Stadt. Die Informationen sind geklärt“, schrieb er.

Nach Angaben des Leiters des Regionalrats von Dnipropetrowsk, Nikolai Lukaschuk, gibt es keine Verletzten oder Schäden.

Lyssak sagte auch, dass die Russen in der Nacht den Bezirk Nikopol dreimal mit schwerer Artillerie beschossen haben. Das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Mirovska und Krasnohryhorivska wurden getroffen.

Drei Privathäuser und zwei Nebengebäude wurden beschädigt. Vierzig Solarpaneele wurden zerschlagen. Ein nicht betriebsbereites Gebäude und Stromleitungen wurden ebenfalls beschädigt. Menschen wurden jedoch nicht verletzt.