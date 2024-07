Ein Angriff auf die Region Charkiw: neue Details sind aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte haben den Bahnhof in der Ortschaft Budy in der Region Charkiw mit ballistischen Raketen beschossen.

Russische Aggressoren haben die Siedlung Budy in der Region Charkiw mit zwei ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M getroffen. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Samstag, den 13. Juli mit.

„Gegen 15:40 Uhr haben die Streitkräfte der Russischen Föderation einen Raketenangriff auf den Bahnhof in der Siedlung Budy im Bezirk Charkiw durchgeführt. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte am Ort des Geschehens schlugen die Truppen der Russischen Föderation denselben Ort mit einer Rakete ein, wobei sie die Taktik des wiederholten Einschlags anwandten“, heißt es in dem Bericht.

Getötet wurden der Leiter der Abteilung für staatliche Notfallsituationen des Bezirks Charkiw und ein Polizist. 23 Menschen, darunter ein 14-jähriges Mädchen, erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades. Die Eisenbahninfrastruktur, Wohnhäuser und Autos wurden beschädigt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges in Verbindung mit vorsätzlichem Mord (Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.