Der Angriff der Russischen Föderation auf Sumy hat Opfer gefordert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Besatzungstruppen haben einen Raketenangriff auf die Stadt Sumy durchgeführt. Die Russen haben eine der Bildungseinrichtungen getroffen. Darüber berichtete am Samstag, den 29. Juli, die regionale Militärverwaltung in Sumy.

„Russische Terroristen haben einen Raketenangriff auf eine Bildungseinrichtung in Sumy gestartet. An der Stelle der Ankunft arbeiten alle notwendigen Dienstleistungen“, in der Nachricht angegeben.

Zur gleichen Zeit Suspilne Sumy berichtet, dass die Explosion in der Stadt fand um 20.00 Uhr. Es geschah vor der Ankündigung des Luftalarms.

„Die Explosion hat eines der Gebäude der Bildungseinrichtung zerstört. Das Feuer dauert an und wird von den Rettungskräften gelöscht. Der Ort ist von der Polizei abgeriegelt. In den umliegenden Häusern wurden Fensterscheiben eingeschlagen. Das Gebäude der nahe gelegenen orthodoxen Kirche wurde ebenfalls beschädigt“, so die Journalisten.

Das ukrainische Innenministerium wiederum teilte mit, dass bei dem Anschlag eine Person getötet und fünf weitere verletzt wurden. Die Zahl der Opfer könnte jedoch noch steigen.

Die Folgen des Streiks werden derzeit beseitigt.