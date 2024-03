ARMA hat dem ehemaligen Vorsitzenden der VVK in der Region Tschernihiw 1 Million Dollar übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die spezialisierte Staatsanwaltschaft hat der Verwaltung der Nationalen Agentur für die Suche und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) etwa 1 Million Dollar an verhafteten Geldern des ehemaligen Vorsitzenden des VVK in der Region Tschernihiw übergeben. Dies berichtete der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag, den 12. März.

Auf Antrag der Staatsanwälte der Sonderstaatsanwaltschaft Tschernihiw im Bereich der Verteidigung der Zentralregion verhängte das Gericht die Verhaftung und übertrug der ARMA die Verwaltung von Geldern in Höhe von 963,6 Tausend Dollar und 22,5 Tausend Euro, die bei Durchsuchungen beim ehemaligen Vorsitzenden der VVK in Tschernihiw regional TCC und SP beschlagnahmt wurden.

Der Beamte erhielt von wehrpflichtigen Personen unzulässige Vorteile, um sie während der Mobilisierung für wehrunfähig zu erklären. Auf diese Weise erleichterte er es den Einwohnern von Tschernihiw, sich der Wehrpflicht zu entziehen.

Der Ex-Chef der VVK wurde zum Verdächtigen erklärt. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 21. Februar bei der Durchsuchung des ehemaligen Leiters der regionalen Militärmedizinischen Kommission von Tschernihiw in einer der Wohnungen in Kiew fast 1 Million Dollar gefunden wurde.