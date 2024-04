In Armenien gehen die Proteste gegen die territorialen Zugeständnisse der aserbaidschanischen Behörden weiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In mehreren Regionen Armeniens gehen die Proteste gegen die einseitigen Zugeständnisse der armenischen Behörden an Aserbaidschan in der Region Tawusch weiter.

Dies berichtet News Armenia.

Insbesondere blockierten die Demonstranten die Autobahn Eriwan-Megri im Dorf Tigranashen in der Region Ararat des Landes. Auch die Straße Eriwan-Sevan ist im Stadtteil Martuni in der Provinz Gegharkunik blockiert.

Die Demonstranten, die die Autobahn Eriwan-Megri blockiert haben, werden von den armenischen Oppositionspolitikern Artur Sargsyan und Aghvan Vardanyan unterstützt, während die Oppositionsabgeordneten Arman Ghazaryan und Mher Sahakyan zu denen gehören, die die Autobahn Eriwan-Sevan blockiert haben.

Zuvor hatten Menschen die Autobahn Jerewan-Gyumri an der Kreuzung des Dorfes Khorom in der Region Shirak blockiert, um ihre Landsleute zu unterstützen, die in Tavush protestieren.

Ende März kündigte der armenische Premierminister Nikol Pashinyan die Bereitschaft der Behörden an, vier Dörfer unter aserbaidschanische Kontrolle zu stellen, da es Streitigkeiten und Befürchtungen über erneute Feindseligkeiten mit Baku gibt. Das offizielle Baku erklärte, dass die Rückgabe seiner Ländereien, zu denen auch mehrere vollständig von armenischem Territorium umgebene Enklaven gehören, eine notwendige Voraussetzung für ein Friedensabkommen zur Beendigung des drei Jahrzehnte andauernden Konflikts um die Region Berg-Karabach sei, die die aserbaidschanische Armee im vergangenen September zurückerobert hat.