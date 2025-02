Die Proteste in Tiflis sind wieder aufgenommen worden, es gab Verhaftungen und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Sonntag, den 2. Februar, sind die Proteste für Neuwahlen in Georgiens Hauptstadt Tiflis wieder aufgenommen worden. Es gibt bereits Berichte über Inhaftierte und Verletzte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf SOVA und Echo of the Caucasus.

Nach Angaben der Medien fanden die wichtigsten Ereignisse in der Nähe des Einkaufszentrums von Tiflis statt. Es kam zu einer physischen Konfrontation zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Die Demonstranten versuchten insbesondere, die Straße zu blockieren, woraufhin die Ordnungskräfte die Räumung der Straße verlangten und die Demonstranten daran hinderten, ihre Pläne zu verwirklichen. Bei dem Kampf wurden mehrere Demonstranten verletzt.

Wenig später aktualisierte Echo of the Caucasus die Informationen und stellte fest, dass Strafverfolgungsbeamte mehr als 30 Demonstranten in der Nähe des Einkaufszentrums von Tiflis am Stadtrand von Tiflis sowie Teilnehmer des Marsches am rechten Ufer festgenommen haben.

Es ist bekannt, dass unter den Festgenommenen die Oppositionsaktivisten und Mitglieder der Koalition für den Wandel Nika Melia und Tengo Tevzadze, der ehemalige Bürgermeister von Tiflis Gigi Ugulava und der Aktivist Dmitry Bidzinashvili sind.

Bei den Zusammenstößen gab es auch Verletzte, darunter ein Fernsehkameramann, Pirveli, der die Ereignisse filmte.