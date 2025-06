Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen sozialen Netzwerke werden mit Memes über die Operation des Sicherheitsdienstes und die Niederlage der feindlichen Flugzeuge überflutet.

Die Ukrainer sind begeistert von der erfolgreichen Sonderoperation des Sicherheitsdienstes der Ukraine Pavutin, die 41 russische strategische Flugzeuge auf vier Militärflugplätzen im Hinterland der Russischen Föderation beschädigt hat.

Das ukrainische Segment der sozialen Netzwerke wurde von einer Welle von Memes heimgesucht. Die Nutzer machen Witze darüber, wer hinter dem Steuer dieser Transporter gesessen haben könnte. Unter den Vermutungen – der Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine Wassyl Maljuk oder der fünfte Präsident der Ukraine Petro Poroshenko.

Korrespondent.net hat eine Auswahl der besten Witze zusammengestellt.

Wir erinnern uns: Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass das Koordinationszentrum der Operation Pavutin in der Nähe einer der Abteilungen des FSB in Russland liegt. Das Staatsoberhaupt dankte dem Sicherheitsdienst der Ukraine, persönlich dem Chef des Geheimdienstes Maljuk und allen, die an dieser Operation beteiligt waren.