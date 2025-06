Verhandlungen in Istanbul abgeschlossen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Vertreter der Ukraine und Russlands haben über die türkische Seite Dokumente ausgetauscht, sagte der Präsident.

Die Delegationen der Ukraine und Russlands haben die zweite Runde der Verhandlungen in Istanbul abgeschlossen. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer Pressekonferenz nach dem Gipfel der Bukarester Neun und der nordischen Länder in Vilnius am Montag, den 2. Juni bekannt.

„Die Gespräche in Istanbul sind abgeschlossen. Ich warte auf den Bericht von Minister Umjerow. Sie (Delegationen der Ukraine und der Russischen Föderation – d. Red.) haben über die türkische Seite Dokumente ausgetauscht. Wir bereiten eine neue Freilassung von Kriegsgefangenen vor“, sagte der Staatschef.

Der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak wiederum sagte im Telegram, dass die ukrainische Seite bei den Gesprächen in Istanbul der russischen Seite eine Liste der illegal deportierten oder zwangsweise inhaftierten ukrainischen Kinder übergeben hat, die zurückgegeben werden sollen.

„Wir sprechen von Hunderten von Kindern, die Russland illegal deportiert, zwangsumgesiedelt oder in den vorübergehend besetzten Gebieten festgehalten hat“, schrieb er.

Unterdessen berichteten russische Medien, dass die Gespräche in Istanbul nur etwas mehr als eine Stunde gedauert haben.

„Die dritte Runde der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine wird in Kürze stattfinden“, berichtete TASS unter Berufung auf eine Quelle.