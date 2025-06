Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine führt eine groß angelegte Sonderoperation im Hinterland der Russischen Föderation durch. Mehr als 40 russische Flugzeuge wurden beschädigt.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat heute gleich auf vier Militärflugplätzen Russlands gearbeitet. Dies berichtete der Journalist Andrij Zaplijenko unter Berufung auf Quellen am Sonntag, den 1. Juni. „Unseren Quellen zufolge brennen derzeit Flugzeuge auf den Flugplätzen Belaya, Dyagilevo, Olenya und Ivanovo. Dank Maljuk (Chef des Sicherheitsdienstes der Ukraine – Anm. d. Red.) und seinem Team in der Russischen Föderation verstehen wir jetzt die wahre Bedeutung des Wortes „Entmilitarisierung“, schrieb er. Wir erinnern daran, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine derzeit eine groß angelegte Sonderoperation durchführt, um feindliche Bombenflugzeuge im Hinterland Russlands zu zerstören. Drohnen Der Sicherheitsdienst der Ukraine arbeitet an den Flugzeugen, die jede Nacht ukrainische Städte bombardieren. Inzwischen sind mehr als 40 Flugzeuge bekannt, die getroffen worden sind. Heute Nacht hat Russland die Ukraine mit einer Rekordzahl von 479 Luftangriffsmitteln angegriffen. Die Luftabwehr hat drei Marschflugkörper und 210 Drohnen zerstört, 172 Drohnen gingen vor Ort verloren.