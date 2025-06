Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Als Ergebnis der Sonderoperation wurden 34 Prozent der strategischen Marschflugkörperträger auf den wichtigsten russischen Flugplätzen getroffen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat die Operation Web offiziell bestätigt und festgestellt, dass es heute gelungen ist, 34% der russischen strategischen Marschflugkörperträger zu treffen. Dies berichtete der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Sonntag, den 1. Juni.

Nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Ukraine beträgt der ungefähre Wert der gegnerischen strategischen Flugzeuge, die heute im Rahmen der Sonderoperation Spider Web getroffen wurden, 7 Milliarden Dollar.

Dem Bericht zufolge wurden 34% der strategischen Marschflugkörperträger auf den wichtigsten russischen Flugplätzen getroffen.

Gleichzeitig werden die Einzelheiten der Sonderoperation etwas später bekannt gegeben.

„Wir tun alles, um den Feind aus unserem Heimatland zu vertreiben! Wir werden ihn auf See, in der Luft und an Land schlagen. Und wenn nötig, werden wir ihn auch aus dem Untergrund holen“, fügte der Sicherheitsdienst der Ukraine hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine eine groß angelegte Sonderoperation durchgeführt hat, um feindliche Bomberflugzeuge im Rücken Russlands zu zerstören. Drohnen Sicherheitsdienst der Ukraine arbeitete an den Flugzeugen, die jede Nacht ukrainische Städte bombardieren. Derzeit ist die Vernichtung von mehr als 40 Flugzeugen bekannt. Später wurde bekannt, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine heute auf einmal auf vier Militärflugplätzen Russlands gearbeitet hat.

Die Angriffe des Sicherheitsdienstes der Ukraine auf russische Flugplätze am 1. Juni waren der größte Angriff auf die russische strategische Luftfahrt, schreiben Militärexperten.