Ukraine verliert F-16: Pilot lenkte Flugzeug aus besiedeltem Gebiet ab und schleuderte sich erfolgreich heraus - Luftwaffe

Luftwaffe Die ukrainischen Streitkräfte haben ein F-16-Flugzeug verloren – bei der Abwehr eines russischen Luftangriffs geriet der Pilot an Bord in eine Notsituation, konnte das Flugzeug jedoch von der Siedlung ablenken und sich erfolgreich aus dem Flugzeug retten.

Quelle: Luftwaffe der Ukraine auf Facebook

Einzelheiten: Gegen 03:30 Uhr am 16. Mai verlor die F-16 den Kontakt zu dem Flugzeug. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der ukrainische Kampfjet auf einer Mission zur Abwehr eines feindlichen Luftangriffs.

„Nach vorläufigen Angaben zerstörte der Pilot drei Luftziele und war dabei, das vierte mit einem Flugzeuggeschütz zu bearbeiten. Es kam jedoch zu einer Notsituation an Bord. Der Pilot brachte das Flugzeug von der Siedlung weg und sprang erfolgreich aus dem Flugzeug“, heißt es in der Erklärung.

Die Quelle der Ukrajinska Prawda in der Luftwaffe stellte fest, dass in diesem Fall „friendly fire“ ausgeschlossen wurde.

Es wird berichtet, dass das Such- und Rettungsteam den Piloten schnell gefunden und evakuiert hat.

„Der Zustand des Piloten ist zufriedenstellend, er befindet sich an einem sicheren Ort, sein Leben und seine Gesundheit sind nicht in Gefahr. Eine Kommission zur objektiven Klärung aller Umstände wurde eingesetzt und hat bereits ihre Arbeit aufgenommen“, so die Fluggesellschaft.