Einheitliche Roaming-Zone: Die Ukraine hat einen Schritt in Richtung Mobilfunk in der EU ohne Aufschläge gemacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj hat ein Gesetz unterzeichnet, das den Weg für gemeinsames Roaming mit der Europäischen Union ebnet.

Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für digitale Transformation mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ukrainer dank des gemeinsamen Roamings in der Lage sein werden, Mobilfunk und Internet in 27 EU-Ländern zu den gleichen Tarifen wie zu Hause zu nutzen – ohne zusätzliche Gebühren.

Derselbe Vorteil wird auch für Europäer gelten, die in die Ukraine reisen.

Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass die europäische Seite den offiziellen Start der Roam Like at Home-Politik genehmigt.

Um es kurz zu machen:

Am 15. April hat die Werchowna Rada den Gesetzesentwurf Nr. 12150 (über die Umsetzung der EU-Gesetzgebung zur elektronischen Kommunikation) angenommen, der der Ukraine die Möglichkeit eröffnet, dem Roam Like at Home-Programm der EU beizutreten.

Im Juli 2024 verlängerte die Europäische Kommission das freiwillige Roaming-Abkommen zwischen 22 europäischen und 7 ukrainischen Telekommunikationsanbietern um weitere 12 Monate, das sicherstellen soll, dass Flüchtlinge aus der Ukraine in Verbindung bleiben können.