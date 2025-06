Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat nach mehr als eineinhalb Jahren sorgfältiger Vorbereitung eine groß angelegte Sonderoperation „Spider Web“ erfolgreich durchgeführt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Quellen im Sicherheitsdienst der Ukraine.

Den Quellen von RBK Ukrajina zufolge wurde die Operation vom ukrainischen Präsidenten und Oberbefehlshaber Wolodymyr Selenskyj persönlich beaufsichtigt. Der Plan wurde vom Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Wassyl Maljuk, und den Mitarbeitern des Dienstes umgesetzt.

Unseren Quellen zufolge war die Operation aus logistischer Sicht äußerst komplex.

Der SBU schickte zunächst fpv-Drohnen nach Russland und dann mobile Holzhäuser. Später, auf dem Territorium der Russischen Föderation, wurden die Drohnen unter den Dächern der Häuser versteckt, die bereits auf Lastwagen geladen waren.

Zum richtigen Zeitpunkt wurden die Dächer ferngesteuert geöffnet und die Drohnen flogen, um russische Bomber zu treffen.

Das Foto zeigt, wie die Drohnen für einen Angriff auf Militärflugplätze vorbereitet wurden.

Quellen im Sicherheitsdienst der Ukraine betonen, dass die an dieser historischen Sonderoperation beteiligten Personen schon lange in der Ukraine sind. Wenn das Regime des russischen Diktators Wladimir Putin jemanden zu Schauzwecken festnimmt, handelt es sich den Quellen zufolge also um eine weitere Inszenierung für ein heimisches Publikum.

