Trump geht die Geduld mit dem Russland-Ukraine-Krieg aus, sagt der Botschafter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Botschaft sagte, die Türkei spiele eine Rolle bei den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges. Allerdings geht Trump „die Geduld aus“.

Das sagte der US-Botschafter in der Türkei Tom Barrack, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf TRT Global.

Dem Diplomaten zufolge spielte die Türkei bei den Gesprächen in Istanbul eine „einzigartige“ Rolle, da sie traditionell enge Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Kiew unterhält.

Dies, so Barrak, ermöglicht es ihr, ein zuverlässiger Vermittler im Dialog zwischen den Parteien zu bleiben.

„Die Türkei arbeitet traditionell sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine zusammen, was es ihnen ermöglicht, einen wichtigen Dialog zu führen“, sagte er.

Barrak betonte auch, dass die Türkei ein wichtiger NATO-Verbündeter bleibt, aber auch einen größeren Einfluss in der Region behält, insbesondere in Syrien und im Rahmen der Friedensinitiativen in der Ukraine.

Er erwähnte auch die persönlichen Beziehungen zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump.

Laut Barrack könnten diese Beziehungen die Grundlage für eine Stärkung der Partnerschaft zwischen den beiden Ländern bilden.

Er fügte außerdem hinzu, dass Trumps Geduld mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine „zu Ende geht“.

Möglicher Rückzug der USA aus den Gesprächen