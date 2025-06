Selenskyj hat auf einen der Vorschläge Russlands geantwortet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Staatsoberhaupt hat den Vorschlag Russlands kritisiert, einen Waffenstillstand für zwei oder drei Tage zu halten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Vorschlag Russlands kritisiert, für zwei oder drei Tage eine Waffenruhe einzuhalten, um die Toten vom Schlachtfeld zu bergen. Der Staatschef sagte dies in einem Gespräch mit Journalisten am Montag, den 2. Juni.

„Sie (die Russen – Anm. d. Red.) sehen eine solche Feuerpause (vorübergehende Waffenruhe auf beiden Seiten – Anm. d. Red.) bisher nicht. Wie sie sagten, sind sie bereit für ein Schweigefeuer für zwei oder drei Tage, um die Toten vom Schlachtfeld zu holen. Ich denke, das sind Idioten, denn im Grunde genommen soll das Waffenstillstandsfeuer sicherstellen, dass es keine Toten gibt. Sie können sich die Stimmung vorstellen. Für sie geht es nur um eine kleine Pause im Krieg“, sagte Selenskyj.

Der Präsident fügte hinzu: „Es ist sehr wünschenswert, dass unsere amerikanischen Partner noch starke Schritte unternehmen, um ein Paket von Sanktionen in den Senat zu schicken, um die Russen mit starken Sanktionen zum Waffenstillstand zu bewegen. Andernfalls verstehen sie es bis jetzt nicht.“

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Delegationen der Ukraine und Russlands am 2. Juni in Istanbul Gespräche geführt haben. Im Anschluss an das Treffen gelang es den Seiten, eine Vereinbarung über den regelmäßigen Austausch bestimmter Kategorien von Militärpersonal zu treffen. Außerdem übergab Kiew eine Liste mit mehreren hundert von Russland entführten ukrainischen Kindern. Die russische Delegation erklärte, sie habe Kiew einen vorübergehenden Waffenstillstand an bestimmten Abschnitten der Frontlinie angeboten. Ukraine und Russland könnten zwei Gefangenenaustausche abhalten – Selenskyj