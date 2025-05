Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bürger blockierten das offizielle Fahrzeug der mobilen Warngruppe des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung und der SP. Die Reifen des Fahrzeugs wurden aufgeschlitzt.

In der Stadt Kamjanez-Podilskyj, Region Chmelnyzkyj, griffen am 29. Mai etwa hundert Menschen das offizielle Fahrzeug des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung und SP an. Darüber berichtete Chmelnyzkyj regionales territoriales Zentrum für die Akquisition und soziale Unterstützung und SP in Facebook.

Es wird festgestellt, dass Bürger das Dienstfahrzeug der Gruppe der mobilen Warnung eines der territorialen Zentren der Personalbeschaffung und der sozialen Unterstützung blockiert haben. Das Auto hatte aufgeschlitzte Reifen.

Am Ort des Geschehens kamen Vertreter der Strafverfolgungsbehörden und des militärischen Strafverfolgungsdienstes an.

Das Regionale Territoriale Zentrum für Besatzung und soziale Unterstützung Chmelnyzkyj und die SP betonten, dass nach dem Strafgesetzbuch der Ukraine solche Handlungen während des gesetzlichen Regimes des Kriegsrechts als Hochverrat oder andere schwere Verbrechen gegen die Grundlagen der nationalen Sicherheit der Ukraine eingestuft werden können.

Die Agentur warnte auch vor strafrechtlicher Verantwortung für Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Militärangehörige, Rowdytum, Sachbeschädigung und Behinderung der Ausübung von Amtspflichten.

Wir werden daran erinnern, dass in der Region Charkiw ein Soldat RTerritoriales Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung und SP wegen der Explosion eines unbekannten Gegenstandes, den er in der Nähe seines Autos fand, verletzt wurde.

Zuvor wurden in Tscherkassy die am Angriff auf die Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung Beteiligten festgenommen. Unter den Festgenommenen sind drei Männer und eine Frau. Allen vier drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.