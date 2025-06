Der Präsident reagierte auf den tragischen Angriff auf den Übungsplatz 239

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Bodentruppen meldeten einen Raketeneinschlag auf den Standort einer ihrer Übungseinheiten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf den russischen Raketenangriff auf den allgemeinen Truppenübungsplatz 239 in der Region Dnipropetrowsk reagiert. Dies geht aus einer Videobotschaft des Präsidenten vom Sonntag, 1. Juni, hervor.

„Heute haben die Russen einen Raketenangriff auf das Trainingslager in Dniprovshchyna durchgeführt. Leider gibt es Verluste. Unsere Militärangehörigen sind gestorben. Mein Beileid an alle Angehörigen und Freunde. Dies ist nicht der erste Angriff dieser Art, bei dem die Ukraine Menschen verliert“, sagte er in einer Abendansprache.

Selenskyj kündigte das Treffen an, an dem der Kommandeur der Bodentruppen Mykhailo Drapatyi, der Generalstabschef Andrij Hnatov, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Olexander Syrskyj und Verteidigungsminister Rustem Umjerow teilnehmen werden. Sie wird nach der nächsten Gesprächsrunde in Istanbul stattfinden.

„Unsere kämpfenden Männer werden an der Front gebraucht – bei der Verteidigung der Ukraine. Jeder Einzelne von ihnen. Und jedes Leben müssen wir schützen. Alle Entscheidungen, die dafür notwendig sind, werden getroffen werden“, sagte er.

Der Kommandeur der Bodentruppen Michail Drapaty ist wegen des Fluges auf das Ausbildungszentrum der Streitkräfte der Ukraine am 1. Juni zurückgetreten.

Erinnern Sie sich, dass russische Truppen einen Raketenangriff auf den Standort einer der Ausbildungseinheiten der Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine durchgeführt haben. Infolge des Angriffs wurden 12 Soldaten getötet und mehr als 60 verletzt.