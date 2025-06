Polen ist zu einem Transitknotenpunkt für unseren Schrott geworden, GMK Centre

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der polnische Markt für Eisenschrott hat in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum erfahren. Polen importiert am aktivsten Schrott aus der Ukraine, während die Türkei der wichtigste Markt ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf GMK Center.

So stiegen die Exporte von Rohstoffen im Jahr 2024 auf einen Rekordwert von 2,81 Millionen Tonnen. Während bis 2022 die Schrottlieferungen aus Polen in Drittländer etwa 25 % der Gesamtexporte ausmachten, stieg der Anteil in den Jahren 2023-2024 auf 61 % an.

Die Türkei ist der wichtigste Markt, in den Polens Rohstoffe exportiert werden: Im vergangenen Jahr wurden 529 Tausend Tonnen Eisenschrott dorthin exportiert, das ist 2,3 Mal mehr als 2023.

Gleichzeitig importiert Polen am aktivsten Schrott aus der Ukraine: Das Volumen betrug 251,03 Tausend Tonnen im Jahr 2024, 57,4 % mehr als im Vorjahr.

„Der polnische Markt für Eisenschrott zeigt ein stetiges Exportwachstum inmitten der Umgestaltung der Lieferketten und der Veränderungen in der Geografie des Angebots. Die Rekordausfuhren von 2,8 Millionen Tonnen im Jahr 2024 deuten auf einen Anstieg des Außenhandels hin, der vor allem auf die verstärkten Lieferungen in die Türkei zurückzuführen ist“, so GMK Center.

Gleichzeitig geht das Wachstum der Exporte in die Türkei mit einem parallelen Anstieg der Schrottimporte aus der Ukraine nach Polen einher, was auf die Entstehung der Transitrolle Polens in der europäischen Rohstofflieferkette hinweist.