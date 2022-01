Außenministerium leitet zwei Wochen "intensiver Diplomatie" ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat am Montag, den 31. Januar, zwei Wochen „intensiver Diplomatie“ angekündigt, um die Sicherheit des Landes zu stärken, so der Pressedienst des Ministeriums.

Ihm zufolge werden allein in dieser Woche die Ministerpräsident von drei Staaten gleichzeitig nach Kiew reisen.

„Wir bleiben wachsam und ziehen jedes Szenario in Betracht. Aber die Diplomatie funktioniert weiter und die Situation bleibt im Rahmen der diplomatischen Verhandlungen. Dies ist das wichtigste Ergebnis intensiver Diplomatie für die Sicherheit der Ukraine und der ukrainischen Bürger“, sagte Kuleba.

Der Minister erinnerte an die diplomatischen Kontakte von Präsident Wolodymyr Selenskyj, insbesondere an die Telefongespräche mit dem amerikanischen Staatschef Joe Biden und dem französischen Staatschef Emmanuel Macron.

„Wir haben diese Diplomatie ursprünglich so aufgebaut, dass das Zentrum in Kiew liegt. Wir nennen das Netzwerkdiplomatie. Wir wissen, was sie zu Russland sagen und was die Russen darauf antworten“, betonte Kuleba.

Er erklärte, dass dank der Netzwerkdiplomatie intensive diplomatische Kontakte der Partner mit der russischen Seite in enger Abstimmung mit der Ukraine stattfinden und Russland von überall her eine mit der Ukraine abgestimmte Position erfährt.

„Die nächsten zwei Wochen werden dies deutlich zeigen. Allein in dieser Woche werden wir drei Ministerpräsident aus drei verschiedenen Ländern gleichzeitig zu Besuch haben“, sagte Kuleba und nannte die Ministerpräsident von Großbritannien, den Niederlanden und Polen.

Und in einer Woche werden die Außenminister von Deutschland und Frankreich die Ukraine besuchen.

Der Außenminister kündigte auch eine Reihe von Telefonaten und Online-Treffen an: „Wir werden zwei sehr arbeitsreiche diplomatische Wochen haben“, fügte er hinzu.

Darüber hinaus sagte Kuleba, dass die Ukraine bereits mit einer anderen Aufgabe begonnen hat – der Gewinnung von Unterstützung durch Partner, um die finanzielle und wirtschaftliche Stabilität des Landes zu erhalten.

Ebenfalls in dieser Woche wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu einem Besuch in der Ukraine erwartet.