Aushilfsverwaltung hat ihre Arbeit in der Sense Bank aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Sense Bank (ehemals Alfa-Bank) hat eine provisorische Verwaltung ihre Arbeit aufgenommen. Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank am Freitag, den 21. Juli, mit.

„Heute wurde gemäß der Entscheidung des Exekutivdirektoriums des Fonds zur Sicherung der Einlagen von Privatpersonen in der Sense Bank eine vorläufige Verwaltung eingerichtet. Das Team des Fonds arbeitet bereits in der Bank und führt alle Aktivitäten im Rahmen der durch die Gesetzgebung definierten Befugnisse aus“, – heißt es in der Mitteilung.

Die Regulierungsbehörde versichert, dass der Fonds derzeit eine stabile operative Tätigkeit der Sense Bank gewährleistet. Dienstleistungen für Einzelpersonen arbeiten in der üblichen Modus. Auch ohne Einschränkungen ist die Annahme von Zahlungen von juristischen Personen.

Gleichzeitig wird die provisorische Verwaltung in der Sense Bank für nicht mehr als zwei Tage arbeiten, nachdem der Fonds die Entscheidung des Ministerkabinetts über seine Verstaatlichung erhalten hat.