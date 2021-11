Auto des Abgeordneten Kunitskyy in Charkiw wegen Verstoßes gegen die Verkehrsregeln angehalten - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Morgen des 22. November wurde ein Porsche Panamera des Abgeordneten Olexander Kunitskyy (Sluha Naroda Fraktion) in Charkiw angehalten. Dies berichtet Suspilne unter Berufung auf eine Quelle in den Strafverfolgungsbehörden und einen Vertreter des Büros der Charkiwer Streifenpolizei Dmytro Haiduk.

Es ist anzumerken, dass Haiduk weder bestätigte noch dementierte, ob Kunitsky am Steuer saß, aber feststellte, dass ein Porsche in Charkiw tatsächlich angehalten wurde, weil „ein Verstoß gegen die Vorschriften für Verkehrszeichen“ vorlag, „ein Verstoß gegen die Fahrspur“.

Ihm zufolge wurde noch kein Urteil über den Fahrer verfasst, der vor Ort darum bat, das Verfahren auf den Abend zu verschieben, da er in Eile war. Am Abend kam der Anwalt des Fahrers zur Polizeistreife und bat um die Vertagung des Verfahrens.

Der Abgeordnete Anatoliy Kozlovskyy postete jedoch ein Video der Polizeistreife auf Facebook. In der Aufnahme sagt der Streifenpolizist, dass „ein Porsche Panamera, der von dem Bürger Kunitsky Olexander Olehovych gefahren wurde, angehalten wurde.

Er wird verdächtigt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, ein verbotenes Verkehrszeichen überfahren und gegen andere Verkehrsvorschriften verstoßen zu haben (Teil 1 Artikel 122 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten).

Kozlovskyy fügte hinzu, dass Kunitskyy „zu einem Besuchskomitee der VRU für Strafverfolgung eilte, wo die Fragen der Verkehrssicherheit in Charkiw behandelt wurden“…