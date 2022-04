Ex-Bürgermeister von Rubizhne wird der Kollaboration verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gegen den ehemaligen Bürgermeister von Rubischne wurde Anzeige wegen des Verdachts auf Kollaboration (Teil 1, Teil 5 des Artikels 111-1 des Strafgesetzbuchs der Ukraine) erstattet, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verdächtige vom 18. bis zum 31. März 2022 eine kriminelle Verschwörung mit den russischen Besatzungstruppen und den Vertretern der „Volksrepublik Luhansk“ einging, da er von der Ausübung seiner Befugnisse als Bürgermeister von Rubizhne ausgeschlossen war. Nachdem er von ihnen das Angebot erhalten hatte, die Besatzungsbehörde in Rubischne zu leiten, erklärte er sich freiwillig dazu bereit und verstieß damit gegen die Bestimmungen der Verfassung und der Gesetze der Ukraine.

„In der Stadt Rubischne, die von russischen Truppen und illegalen bewaffneten Gruppen besetzt ist, hat der Verdächtige während eines persönlichen Empfangs von Bürgern zusammen mit Vertretern der Besatzungstruppen und in einem Interview mit Vertretern des Aggressorstaates öffentlich die Entscheidung der Russischen Föderation vom 24. Februar 2022 unterstützt, eine so genannte ‚spezielle militärische Operation‘ auf dem Territorium des souveränen ukrainischen Staates durchzuführen“, heißt es in der Erklärung.

Außerdem unterstützte die Figur die Aktionen der Russischen Föderation und der illegalen bewaffneten Formationen der Volksrepublik Luhansk, die darauf abzielen, das Gebiet der Ukraine zu erobern. Er rief zur Zusammenarbeit mit dem Aggressorstaat, bewaffneten Formationen und der Besatzungsverwaltung der Russischen Föderation unter dem Deckmantel des Aufbaus einer neuen territorialen Einheit sowie zur Nichtanerkennung der Ausdehnung der staatlichen Souveränität auf die vorübergehend besetzten Gebiete der Ukraine auf.