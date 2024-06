Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nicht alle Außenminister konnten solche Entscheidungen treffen, ohne die Führung ihrer Staaten zu konsultieren.

Die Vertreter einiger Länder, die am Friedensgipfel in der Schweiz teilnahmen, hatten nicht die nötige Autorität, um wichtige Dokumente zu unterzeichnen. Dies erklärte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes Ihor Zhovkva am Sonntag, den 16. Juni, in der Sendung des nationalen TV-Marathon.

Er erklärte das Fehlen von Unterschriften aus einer Reihe von Ländern unter dem Abschlusskommuniqué des Weltfriedensgipfels zur Ukraine.

Laut dem Vertreter des Präsidialamtes hatte jedes Land andere Gründe. Insbesondere konnten nicht alle Außenminister solche Entscheidungen treffen, ohne die Führung ihrer Staaten zu konsultieren.

„Irgendwo erfordert es Verfahren – in einem der Länder sollte es sogar eine Entscheidung des Parlaments sein. In einigen Ländern waren die Vertreter so hochrangig, dass sie solche Entscheidungen nicht treffen konnten“, erklärte Zhovkva.