Die von einem Russen in der deutschen Stadt Murnau getöteten Ukrainer waren Soldaten und befanden sich nach Verletzungen in der Rehabilitation. Darüber sagte am Sonntag, den 28. April, der Volksvertreter der Ukraine Olexij Goncharenko.

„Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Getöteten um ukrainische Soldaten handelte, die sich in einer örtlichen Klinik in der Rehabilitation befanden. Der Mörder wurde festgenommen, aber die Polizei befragt noch mögliche Zeugen. Dies ist einfach eine schreckliche Tragödie. Unser Beileid an die Familien und Freunde der Opfer“, heißt es in der Nachricht des Abgeordneten.

Im Netz gab es Berichte, dass der Mörder – ein Z-Patriot, der die russische Aggression offen unterstützt und Aufnäher mit Z-Symbolen trägt.

Wir erinnern daran, dass der Russe in der bayerischen Stadt Murnau zwei Ukrainer erstochen hat. ein 36-jähriger Mann erlag an Ort und Stelle seinen schweren Stichverletzungen, ein 23-jähriger Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.