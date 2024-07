Es ist bekannt geworden, wie die Lichter am 28. Juli ausgeschaltet werden sollen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vor dem Hintergrund der traditionellen Verringerung des Stromverbrauchs an Wochenenden haben die Stromingenieure den Umfang der Stromabschaltungen deutlich reduziert.

Am Sonntag werden in der Ukraine die Stromabschaltungen nur noch sechs Stunden lang in einem minimalen Umfang durchgeführt. Dies berichtete Ukrenerho am Samstag, den 27. Juli.

„Morgen, am 28. Juli, wird es von 18:00 bis 22:00 Uhr eine Linie von Stromabschaltungen geben. In den anderen Stunden – ohne Einschränkungen“, heißt es in der Mitteilung.