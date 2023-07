Es ist bekannt geworden, wie viele Teilnehmer am NFT die Basistests nicht bestanden haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach den Ergebnissen der Basissitzung des nationalen Mehrfächertests (NMT) im Jahr 2023 haben 253 Teilnehmer den Test in der ukrainischen Sprache und 10.755 in Mathematik nicht bestanden. Dies teilte das ukrainische Zentrum für Qualitätsbewertung im Bildungswesen am 6. Juli mit.

Nach den Ergebnissen der Hauptprüfung des NFT in ukrainischer Sprache:

13.760 Teilnehmer haben den Test mit 181-200 Punkten bestanden; * 34.414 – mit 161-180 Punkten; * 132.484 – mit 141-160 Punkten; * 71.731 – mit 121-140 Punkten; * 7739 – mit 100-120 Punkten; * 253 – haben den Test nicht bestanden, d.h. weniger als 100 Punkte erhalten.

*

Nach den Ergebnissen der Hauptsitzung des NMT in Mathematik: