Es ist bekannt geworden, wie viele Ukrainer ihre Daten in der Anwendung Reserve+ aktualisiert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eineinhalb Millionen ukrainische Bürger haben ihre Daten über die mobile Anwendung Reserve+ aktualisiert.

Mit Stand vom 17. Juni haben anderthalb Millionen Ukrainer ihre Daten über die mobile Anwendung für wehrpflichtige Personen Reserve+ aktualisiert. Dies teilte der Pressedienst des Verteidigungsministeriums mit.

„Bereits 1,5 Millionen Bürger haben ihre Daten über die mobile Anwendung aktualisiert. Über die CPAU – mehr als 233 Tausend Aktualisierungen, und über das Territoriale Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung und SP – 208 Tausend. Die digitalen Werkzeuge helfen dabei, Daten von jedem Ort aus zu aktualisieren und entlasten die Arbeit des Territorialen Zentrums für Erfassung und soziale Unterstützung“, sagte die stellvertretende Ministerin Kateryna Chernogorenko.

Das Verteidigungsministerium stellte fest, dass sich unter den Nutzern der Anwendung 210 Tausend wehrpflichtige Frauen befinden. Die aktivsten Daten werden im Ausland aktualisiert – in Polen, Deutschland, der Tschechischen Republik, Kanada und den Vereinigten Staaten.

Das Ministerium erinnerte daran, dass Sie die Daten bis zum 16. Juli aktualisieren müssen, indem Sie Reserve+ im App Store oder bei Google Play herunterladen und über die Bank ID autorisieren oder sich an das Territoriale Zentrum für Akquisition und soziale Unterstützung oder CPAU wenden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 18. Mai das neue Gesetz zur Mobilisierung in der Ukraine in Kraft getreten ist. Jetzt haben die Bürger 60 Tage Zeit, um die Daten im Territorialen Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung, in der Zentralen Verwaltungseinheit und in der Anwendung Reserve+ zu aktualisieren. Das Verteidigungsministerium erläuterte die Folgen einer Verweigerung der Aktualisierung der Daten im Territorialen Zentrum für Beschaffung und soziale Unterstützung.