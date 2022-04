Belgien will Botschaft nach Kiew zurückgeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Belgien beabsichtigt, seine Botschaft in Kiew zurückzugeben, die nach dem Beginn einer groß angelegten Invasion der Ukraine durch russische Truppen geschlossen wurde. Dies wurde am Montag, den 11. April, von Außenministerin Sophie Wilmes in der Brüsseler Zeitung The Brussels Times bekannt gegeben.

Die Botschaft wurde im März aus Sicherheitsgründen geschlossen, und das Personal wurde evakuiert.

Der Minister wies auch darauf hin, dass Belgien die Ukraine weiterhin unterstützen und die Lieferungen von Militärausrüstung im Rahmen der dritten Tranche von 500 Millionen Euro der EU beschleunigen werde.

Vilmes rief außerdem dazu auf, den Druck auf Russland zu erhöhen und warnte vor der Wahrnehmung russischer Propaganda in den sozialen Medien.

„Russland zögert nicht, Lügen zu verwenden, um die Invasion zu rechtfertigen. Sie versucht, unsere Partner mit der Behauptung zu beeinflussen, dass die Risiken für die weltweite Ernährungssicherheit mit den europäischen Sanktionen und nicht mit dem Krieg gegen die Ukraine zusammenhängen. Gleichzeitig hat Russland die Häfen im Asowschen Meer geschlossen und damit die Getreideexporte blockiert“, sagte der Minister…