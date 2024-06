Ein Bergwerk ist in der Region Lwiw eingestürzt und hat Bergleute getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

In der Renaissance-Mine im Dorf Mezhyrichchya in der Region Lwiw brach der Boden ein.

Zwei Bergleute wurden in den Trümmern verschüttet. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Lwiw, Maxym Kozytskyj, schrieb über den Vorfall.

Der Vorfall ereignete sich in einer Tiefe von 500 Metern. Nach der Meldung des Einsturzes wurden Such- und Rettungsaktionen durchgeführt, an denen 15 Retter und 26 Bergleute beteiligt waren.

Später schrieb Kozitsky, es sei nicht möglich gewesen, die Männer zu retten. Bei den Opfern handelt es sich um den 37-jährigen Andrij Konchuk, der fast drei Jahre in der Revival-Mine gearbeitet hatte, und den 36-jährigen Wladimir Makohin, der dort sechs Jahre lang gearbeitet hatte. Beide Männer werden von ihren Ehefrauen und Kindern überlebt.

Mykhailo Wolhynienets, Abgeordneter und Vorsitzender der Unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft der Ukraine, bestätigte ebenfalls, dass beide Bergleute bei dem Einsturz ums Leben gekommen sind.

Ihm zufolge ereignete sich der Unfall während der zweiten Schicht. Eine Untersuchungskommission wird die Ursache des Unfalls ermitteln.