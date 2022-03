Die Besatzer in der Region Sumy hinterließen Minen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Besatzer, die aus der Region Sumy flohen, haben einen großen Teil der Region vermint. Der Feind hinterließ Sprengsätze auf den Feldern, an den Straßenrändern und sogar auf dem Friedhof in Trostyanets. Dies teilte der Leiter der militärisch-zivilen Verwaltung des Gebiets Sumy, Dmitri Schiwizki, am Donnerstag, 31. März, mit.

Er wies insbesondere darauf hin, dass das zynische Vorgehen der Invasoren zum Tod eines Einwohners von Trostyanets führte, der an einem Stolperdraht explodierte.

„In den Gemeinden gibt es noch viele Minen. Viele Felder am Straßenrand sind vermint, sogar der Friedhof“, sagte der Beamte.

Der OVA-Chef beschrieb, wie der Hund sein Frauchen gerettet hatte. Ihm zufolge lief der vierbeinige Hund vor der Frau her und blieb auf einer Strecke hängen, explodierte, aber indem er sein Leben gab, rettete er sein Frauchen.

Schiwizkij sagte, dass Trostyanez bereits mit der Wiederaufnahme der Geschäfte beginnen werde, wobei er über die Unterstützung der Landwirte und den Beginn der Aussaatkampagne sprach, fügte er hinzu.

Ukrainische Truppen haben Trostyanets in der Region Sumy befreit. Die Siedlung befand sich praktisch seit dem ersten Tag der russischen Invasion unter russischer Kontrolle. In dieser Zeit plünderten die Eindringlinge die Häuser der Anwohner und stellten schwere Waffen in den Höfen der Zivilisten auf.

Die Bewohner des befreiten Trostyanets haben begonnen, Lebensmittellieferungen zu erhalten…