Bei der Beschießung des Bezirks Kupjansk wurde ein Anwohner getötet - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 5. und 6. Dezember beschossen die Angreifer drei Bezirke des Gebiets Charkiw. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleh Synjehubow, mit.

Leider starb ein 68-jähriger Mann durch russischen Beschuss im Dorf Obuchiwka im Bezirk Kupjansk. Es gibt Schäden an Privathaushalten, Nebengebäuden und Lagerhallen.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung erinnert daran, dass die freiwillige Evakuierung aus Kupianshchyna an sicherere Orte in der Region weitergeht. Die örtlichen Behörden haben zusammen mit Freiwilligen bereits 217 Menschen evakuiert, weitere 68 Anträge sind in Arbeit.

„Unsere Streitkräfte der Ukraine halten an allen Fronten stand und verteidigen jeden Tag tapfer unser Recht auf Freiheit und Unabhängigkeit“, sagte Synjehubow.