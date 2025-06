Geschlagen und zwangsmobilisiert: In der Region Riwne wurden TCC-Mitarbeiter unter Verdacht gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Riwne wurden einem Offizier und zwei Militärangehörigen der TCC Verdachtsanzeigen zugestellt. Ihnen wird vorgeworfen, eine wehrpflichtige Person zwangsweise mobilisiert zu haben, die zudem geschlagen wurde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das State Bureau of Investigation.

Der Vorfall ereignete sich am 21. Februar 2025 in dem Dorf Ivanne im Bezirk Dubno. Während der Mobilisierungsaktivitäten bemerkten TCC-Mitarbeiter einen Mann auf einem Fahrrad.

Sie setzten Tränengas gegen ihn ein, zerrten ihn in ein Polizeiauto und als er versuchte, um Hilfe zu rufen, indem er eine Signalpistole in die Luft abfeuerte, schlugen ihn zwei Soldaten, berichtete das State Bureau of Investigation.

Den Ermittlern zufolge wurde der Mann auf den Kopf und den Oberkörper geschlagen, als er bereits am Boden lag. Nach den Schlägen gab er unter Druck seine Identität an und wurde gewaltsam zum TCC gebracht. Zur gleichen Zeit, im Jahr 2019, erklärte ihn die medizinische Kommission für untauglich für den Dienst in Friedenszeiten. Trotzdem wurde er zu einer Militäreinheit in der Region Riwne mobilisiert.

Der Offizier und zwei weitere Soldaten wurden wegen des Verdachts der rechtswidrigen Freiheitsberaubung eines Mannes unter Zufügung körperlicher Leiden angezeigt, ein Verbrechen, das von einer Gruppe von Personen begangen wird. Außerdem werden zwei von ihnen der Folter mit dem Ziel angeklagt, das Opfer zu einer Handlung gegen seinen Willen zu zwingen oder es zu bestrafen.

Für diese Taten drohen den Angeklagten bis zu sechs Jahre Gefängnis.

