Der Beschuss eines Konvois in Saporischschja: Die Zahl der Todesopfer ist gestiegen

Die Zahl der Zivilisten, die einem russischen Raketenangriff auf einen humanitären Konvoi in Saporischschja zum Opfer gefallen sind, ist auf 31 gestiegen, sagte der Regionalchef Alexander Staruch in einem am Samstag, den 1. Oktober, ausgestrahlten Telethon.

„Leider ist die Zahl der Opfer gestiegen. Eine weitere Frau, die schwer verletzt wurde, ist gestorben. Die Zahl der Todesopfer ist nun auf 31 gestiegen: 30 Zivilisten und ein Polizist, der den Menschen geholfen hat“, sagte er.

Nach Angaben des Gouverneurs haben die Angreifer den Eingang, den Ausgang und das Zentrum des Konvois getroffen…