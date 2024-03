Beschuss von Odessa: Der elektrische Transport wird in der Stadt nicht funktionieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Odessa wird am Montag, den 25. März, der elektrische Verkehr aufgrund von Stromausfällen nach den russischen Streiks von „Shahedami“ nicht funktionieren. Darüber berichtet der Telegram-Kanal des Büros des Bürgermeisters.

Es wird darauf hingewiesen, dass Straßenbahnen und Oberleitungsbusse nicht auf den Strecken verkehren werden.

Die Kindergärten in Odessa werden die Kinder in Dienstgruppen aufnehmen, sie aber nicht füttern, weil das Kochen wegen des Strommangels unmöglich ist.

Wir erinnern daran, dass in Odessa in der Nacht zum Montag, den 25. März, während des Angriffs auf Shahedov Explosionen zu hören waren. Die Energieinfrastruktur ist beschädigt. Zuvor wurde berichtet, dass in Odessa Zeitpläne für Stromausfälle eingeführt werden.