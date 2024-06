Bei Beschuss in der Region Donezk wurden eine Person getötet und vier weitere verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine 1957 geborene Frau wurde in Zolotoy Niva in der Gemeinde Velykonovoselkivska durch Granatenbeschuss getötet. Auf Torezk haben die Russen am Morgen bereits 6 Luftangriffe durchgeführt, bei denen 4 Menschen verletzt wurden.

Die russischen Truppen hören nicht auf, die Region Donezk zu beschießen – am Dienstag, den 25. Juni, wurde am Morgen durch feindlichen Beschuss eine Person getötet und vier weitere verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Wadim Filaschkin, mit.

„In Zolotoy Niva Velykonovoselkivska Gemeinde von Artilleriebeschuss getötet eine Frau im Jahr 1957 geboren. Auf Torezk haben die Russen am Morgen bereits 6 Luftangriffe gemacht – 4 Menschen verwundet“, heißt es in der Nachricht.

Vadim Filashkin forderte die Bewohner der Region Donezk auf, die Gelegenheit zur Evakuierung zu nutzen.

„Die Russen greifen weiterhin gezielt Zivilisten in der Region an. Es ist gefährlich, hier zu bleiben! Evakuieren Sie rechtzeitig!“ – heißt es in der Nachricht.