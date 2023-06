In der besetzten Region Donezk herrscht Trinkwasserknappheit - Zentrum für nationalen Widerstand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den besetzten Gebieten der Region Donezk herrscht ein Mangel an Trink- und technischem Wasser, weil die Russen die Wasserversorgung nicht in Ordnung bringen können. Dies berichtet das Zentrum für Nationalen Widerstand.

Die Arbeiter des von den Invasoren kontrollierten staatlichen Einheitsunternehmens der Volksrepublik Donezk, Voda Donbassa, sind nicht in der Lage, Reparaturen an den Wasserversorgungs- und Abwassernetzen und -einrichtungen durchzuführen. Außerdem gibt es Probleme mit der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung in den besetzten Städten“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wasserknappheit darauf zurückzuführen ist, dass die Besatzungsverwaltung Gelder veruntreut hat, die für die Instandsetzung der Infrastruktur vorgesehen waren.