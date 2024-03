Besetztes Mariupol ertrinkt im Dreck

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Höfe im vorübergehend besetzten Mariupol versinken im Dreck, da alle Netze, insbesondere die Abwassernetze, nach dem russischen Beschuss beschädigt wurden. Darüber berichtet der Stadtrat von Mariupol.

„Noch nie gab es in der Stadt so viele Probleme mit geplatzten Abwasserkanälen wie unter den Invasoren. Die Anwohner beschweren sich massenhaft über den Gestank und die Überflutung der Häuser“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird berichtet, dass die Bewohner des Hauses in der Mamina-Sibiryaka-Straße 42 nicht wissen, wie sie das ganze Jahr über mit dem Problem fertig werden sollen: Der Hof und die Häuser werden mit Abwässern überflutet, und die Stadtwerke reagieren nicht auf Beschwerden.

„Alles schwimmt, es stinkt fürchterlich. Schon seit einem Jahr bekommen wir keine Hilfe vom Wodokanal Mariupol! Sie sagen, es sei nicht ihre Aufgabe“, schreiben empörte Menschen.

Wie in der Nachricht vermerkt, kümmern sich die Dienststellen der Besatzungsbehörden überhaupt nicht um die Probleme der Bürger.

„Die Bewohner von Mariupol in der Besatzungszone stellen fest, dass sie noch nie eine so nachlässige Haltung der öffentlichen Versorgungsbetriebe und sozialen Dienste in der Stadt erlebt haben. Unter den Invasoren verfügen die öffentlichen Einrichtungen nicht über genügend Ausrüstung und Personal. Daher werden die Einwohner von Mariupol mit den Problemen allein gelassen“, heißt es in der Botschaft.