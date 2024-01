Das Bildungsministerium hat die Termine für den diesjährigen NMT bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Nationale Multidisziplinäre Test (NMT) im Jahr 2024 wird vom 14. Mai bis zum 19. Juli stattfinden. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft mit.

„Die Teilnehmer werden den Test an einem Tag in zwei Etappen absolvieren, die jeweils zwei Stunden dauern werden. In der ersten Phase werden die Teilnehmer in der ukrainischen Sprache und Mathematik getestet, in der zweiten in der Geschichte der Ukraine und einem Beispielthema. Zwischen den Etappen gibt es eine Pause von 20 Minuten“, heißt es in der Erklärung.

Wir werden daran erinnern, dass nach den Ergebnissen der Hauptsitzung des NMT im Jahr 2023 253 Teilnehmer den Test in der ukrainischen Sprache und 10755 Teilnehmer – in Mathematik – nicht bestanden haben.