Das BIP der Ukraine wird in diesem Jahr um ein Drittel sinken - Nationalbank der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge des Krieges wird das reale Bruttoinlandsprodukt der Ukraine bis 2022 um mindestens ein Drittel sinken, so die Prognose der Nationalbank.

Für das BIP wird ein Rückgang in allen Komponenten erwartet. Vor allem der private Verbrauch wird angesichts der erzwungenen Abwanderung der Bürger, der steigenden Arbeitslosigkeit, der niedrigeren Einkommen und der Einsparungen bei nicht lebensnotwendigen Ausgaben zurückgehen. Aufgrund der großen Unsicherheit und der hohen Risiken dürfte auch die Investitionstätigkeit deutlich zurückgehen.

Die Zentralbank stellt fest, dass ein geringerer Verbrauch und geringere Investitionen zu einem Rückgang der Importe führen könnten. Die Warenausfuhren werden jedoch durch die Schließung von Betrieben, die Verkleinerung der Anbauflächen und die Unfähigkeit, landwirtschaftliche Arbeiten aufgrund von Militäroperationen, der Blockade von Seehäfen und Problemen bei der Versorgung mit Treibstoff und Düngemitteln effektiv durchzuführen, beeinträchtigt.

Gleichzeitig wird erwartet, dass die Lagerbestände an Produkten, die die Unternehmen später exportieren wollen, zunehmen werden.

„Die endgültige Bewertung der wirtschaftlichen Verluste durch Russlands umfassende Aggression gegen die Ukraine wird in erster Linie von der Dauer der militärischen Operationen abhängen. Der Schlüssel für eine rasche Erholung der Ukraine sind weitere Strukturreformen, die Gewinnung umfangreicher internationaler Unterstützung und die Integration in die Europäische Union“, so der Bericht.

Die ukrainische Nationalbank hat heute den Diskontsatz zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges bei 10 % belassen.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums ist das ukrainische BIP im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent gesunken.

Analysten prognostizieren einen Rückgang des ukrainischen BIP um bis zu 50 % aufgrund des Krieges…