Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gesetzeshüter haben den Blogger und Trainer Roman Zavoloka in Poltawa festgenommen, weil er das Militär systematisch beleidigt und einen Veteranen angespuckt hat. Dies wurde am Mittwoch, den 30. August, bekannt.

So berichtete die Lokalausgabe Poltavshchina, dass am Abend des 29. August auf der Straße Sobornosti in der Nähe der Institution Haus des Kaffees Gesetzeshüter den 27-jährigen Instagram-Blogger Zavoloka festgenommen haben.

„Nach dem Foto vom Tatort zu urteilen, hat sich der Mann aus Poltawa gewehrt und Verletzungen erlitten… Es handelte sich um eine gemeinsame Festnahme der Polizeisondereinheit KORD und des Sicherheitsdienstes der Ukraine“, heißt es in dem Bericht.

Gegen Zavoloka wurde ein Strafverfahren nach mehreren Artikeln eingeleitet: von der Polizei – wegen Rowdytums (Teil 2 des Artikels 296 des Strafgesetzbuches der Ukraine), und Poltawa regional TCC und SP schrieb eine Erklärung an den Sicherheitsdienst der Ukraine wegen Beleidigung eines Soldaten und wegen Leugnung der Aggression Russlands (Artikel 435-1, Artikel 436-2 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Wir möchten dich daran erinnern, dass Roman Zavoloka systematisch Mitarbeiter des militärischen Rekrutierungszentrums beleidigt hat und über seine Handlungen auf seinem eigenen Kanal berichtete. Insbesondere spuckte Zavoloka am 26. August einen Veteranen an und nannte ihn einen „Idioten“, weil er als Freiwilliger in den Krieg gezogen war.