Bolschewik-Privatisierung: Antimonopolkomitee der Ukraine prüft, ob Chmelnytskyy und Chernivetskyy Absprachen getroffen haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Das Antimonopolkomitee wird von sich aus die Einhaltung des Wettbewerbs bei der Auktion zum Verkauf des Kiewer Bolschewik überprüfen.

Dies teilte der Pressedienst des Antimonopolkomitees mit.

Das Antimonopolkomitee der Ukraine hat eine Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob es Hinweise auf Verstöße gegen die Gesetzgebung zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs in den Handlungen der Teilnehmer an der Auktion für den Verkauf von PKMZ JSC in Kiew gibt oder nicht.

„Im Laufe der Untersuchung wird das Komitee die in den Massenmedien verbreiteten Fakten über mögliche wettbewerbswidrige Handlungen der Auktionsteilnehmer überprüfen“, so das Antimonopolkomitee der Ukraine.

Zuvor hatte die Economic Pravda berichtet, dass die Geschäftsleute Wassyl Chmelnytskyy und Stepan Chernovetskyy sich verschworen haben, um günstige Bedingungen für die Privatisierung von Bolshevik zu schaffen.

Lesen Sie mehr über die Privatisierung von Bolshevik in einem Artikel von Olexander Kolesnichenko und Dana Gordiychuk: Privatisierung in sieben Minuten. Wie Chmelnytskyy und Chernovetskyy Bolschewiken „spielten“.