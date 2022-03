Bombenschutzräume in der Ukraine werden mit Internet ausgestattet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Anbieter von Glasfaserinfrastrukturen und digitalen Diensten Datagroup, der im Juni 2021 die Volia Group zu 100 % übernommen hat, hat ein Programm zur Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsinternet in Schutzräumen und Bombenkellern im ganzen Land gestartet. Dies berichtete das EP am Sonntag, den 6. März, unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens.

„Wir haben bereits 128 Zivilschutzeinrichtungen in 18 Regionen der Ukraine an das Internet angeschlossen. Sechs davon befinden sich in Kiew. Unsere Techniker sind rund um die Uhr im Einsatz, um die ukrainische Bevölkerung auch unter feindlichem Beschuss in Verbindung zu halten“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Die Unternehmensleitung stellte außerdem fest: „Unsere Mitarbeiter haben trotz der Gefahr nicht nur die Reparatur der beschädigten Netze fortgesetzt, sondern auch seit fast einer Woche Bombenbunker und Schutzräume im ganzen Land mit dem Internet verbunden.