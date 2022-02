Botschaft rät Franzosen in der Ukraine, sich mit Lebensmitteln einzudecken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der französische Botschafter in Kiew, Etienne de Ponsin, hat seine Mitbürger in der Ukraine aufgefordert, wachsam zu sein, die erforderlichen Dokumente mit sich zu führen und sich im Konsulat zu registrieren. Seine Empfehlungen wurden vom Pressedienst der französischen diplomatischen Vertretung in der Ukraine veröffentlicht.

„Wir empfehlen Ihnen auch, für alle praktischen Zwecke einige Vorräte an Wasser, Lebensmitteln und warmer Kleidung vorzubereiten und sicherzustellen, dass Ihr Autotank voll ist, oder sogar einige zusätzliche Vorräte zu haben“, sagte de Ponsin.

Er fügte hinzu, dass die Botschaft derzeit keine allgemeine Empfehlung an die in der Ukraine lebenden Franzosen ausspricht, das Land zu verlassen. Die französische diplomatische Vertretung hat außerdem beschlossen, die Schließung des französischen Gymnasiums Anne de Kiev für die Februarferien auf Dienstag, den 15. Februar zu verschieben.

„Andererseits hat sich der Standpunkt der Botschaft nicht geändert. Wir alle sind hier am Werk und stehen Ihnen zu Diensten. Die konsularische Vertretung empfängt weiterhin wie gewohnt Besucher“, fügte der Botschafter hinzu.

Da die erwartete Deeskalation in den Beziehungen zu Russland jedoch ausbleibt, rät de Ponsin französischen Reisenden, alle Reisen in die Ukraine zu verschieben, nicht nur kleinere. Besuche in Grenzgebieten sind höchst unerwünscht.

Gleichzeitig rieten eine Reihe von Ländern ihren Bürgern nicht nur, die Ukraine dringend zu verlassen, sondern evakuierten auch ihre Botschaften von Kiew nach Lemberg…