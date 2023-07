Brückeneinsturz in den Vorkarpaten: Rettungskräfte richten einen provisorischen Übergang ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Polizei in der Region Transkarpatien hat noch kein Verfahren gegen den Besitzer des Lastwagens eingeleitet, der die Brücke über die Teresva zerstört hat, indem er sie mit einem siebenmal höheren Gewicht als dem zulässigen überfuhr. Darüber in einem Kommentar zu Ukrinform sagte der Vertreter der GUNP in der Region Transkarpatien Anna Dan.

„Die Polizei untersucht die Tatsache der Überschreitung des zulässigen Gewichts des Lastwagens, der gestern, am 24. Juli, den Einsturz der Brücke über den Fluss Teresva in den Vorkarpaten verursacht hat. Es gibt zwar keine gesonderte Untersuchung, aber eine Untersuchung nach Artikel 288 des ukrainischen Strafgesetzbuches (Verletzung von Regeln, Normen und Standards der Straßenerhaltung), die gestern eröffnet wurde. Innerhalb seiner Grenzen beheben wir alle Momente im Zusammenhang mit dem Einsturz der Brücke,“ – sagte der Sprecher.

Berichten zufolge ist die Polizei zusammen mit anderen wichtigen Diensten vor Ort im Einsatz.

Die Rettungskräfte sind dabei, eine schwere mechanisierte Brücke TMM-3M1 zu installieren, die dazu bestimmt ist, Überquerungen aufgrund von unebenem Gelände zu leiten.

Wie der Pressedienst des Staatlichen Katastrophenschutzes mitteilte, hält die Brücke bis zu 60 Tonnen schweren Geräten stand, so dass Autos vorübergehend auf der Nationalstraße N-09 Mukatschewo – Rogatin – Lwiw fahren können.

Später wurde bekannt, dass die Brücke über den Fluss Teresva im Jahr 1957 gebaut wurde. Seitdem ist sie nie überholt worden. Seit 2018 befand sich das Bauwerk in einem Notzustand. Es war verboten, Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als sieben Tonnen zu passieren.