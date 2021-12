Brückenminen und Verkehrsbehinderungen: Kiew steht vor massiven Verkehrsstaus (Karte)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Am Samstagabend, dem 25. Dezember, kam es in Kiew zu massiven Störungen des öffentlichen Nahverkehrs. Infolgedessen kam es zu einem großen Stau auf den Straßen.

Wie sieht es mit dem Transport aus?

Die Straßenbahnen Nr. 12 und 17 zwischen den Haltestellen Lesnaya und Spetsdispensary sind aus technischen Gründen verspätet. Der zuständige Dienst des Unternehmens wird zum Standort geschickt.

Die Busse №12T (Schewtschenko-Platz – Linie 14)

Die Oberleitungsbusse №42, 43, 50 der U-Bahn-Station Lybidska, großer Wendering, sind wegen des Unfalls ebenfalls verspätet. Die Polizei wurde zum Tatort gerufen.

Der Verkehr der Obusse Nr. 42, 43, 50 wird über den kleinen Ring organisiert.

Außerdem verzögert sich der Verkehr der Busse №51, 55, 115, 118 wegen des „Abbaus“ der Paton-Brücke.

Wo ist der Stau?

Der Verkehr in der Hauptstadt staut sich auf der Basseinaja-Straße, der Wjatscheslaw-Tscherniwola-Straße, der Bolschaja-Schytomyrska-Straße, der Mykola-Botschuk-Straße sowie auf dem Taras-Schewtschenko-Boulevard und dem Lesja-Ukrainka-Boulevard.

Außerdem wurden die Charkiwer Autobahn, die Jurij-Hagarin-Allee, die Mykola-Bazhan-Straße, die Zentralnaja-Straße, die Eugene-Chartschenko-Straße und die Kollektornaja-Straße durch Staus blockiert.

Die Paton-Brücke in Kiew wurde vollständig gesperrt

Am Abend des 25. Dezember wurde die Paton-Brücke in Kiew in beiden Richtungen gesperrt. Paton-Brücke in beide Richtungen. Unbekannte riefen erneut die Polizei an und sagten, die Brücke sei mit einer Sprengfalle versehen.

Die Kiewer Polizeibehörde bestätigte der Website Segodnya, dass die Bombennachricht um 17.00 Uhr im SBU-Callcenter eingegangen ist.

Dabei wurden keine explosiven Stoffe gefunden. Der Verkehr auf der Paton-Brücke ist wieder aufgenommen worden.

Verkehrsstaus in Kiew. Screenshot

